Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня

Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня
В суботу, 11 березня, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлювала ліміт споживання електроенергії на Волині.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, електропостачання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня
Сьогодні, 21:34
СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 10 березня
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Яка ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині станом на 25 листопада Яка ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині станом на 25 листопада
25 листопад, 2022, 08:46
Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині
23 жовтень, 2022, 11:38
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК
08 березень, 2021, 20:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 лютого
21 лютий, 2021, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
Сьогодні, 22:13
 0
Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня
Сьогодні, 21:34
 0
СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 10 березня
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8