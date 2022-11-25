Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня

В суботу, 11 березня, без обмежень - НЕК «Укренерго» не встановлювала ліміт споживання електроенергії на Волині.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.