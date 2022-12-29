Тріщини і пліснява: у Луцьку мешканці-боржники скаржаться на стан будинку

Тріщини і пліснява: у Луцьку мешканці-боржники скаржаться на стан будинку
Мешканці чотириповерхового будинку на вулиці Генерала Шухевича, 4 у Луцьку скаржаться на стан будівлі, а комунальники розповідають про борги мешканців.

На зовнішній стіні будівлі з'явилася тріщина та цвіль, - повідомляє Суспільне.

Грибок докучає і у квартирах, – каже мешканка першого поверху Тамара. З її слів будинок час від часу по трохи ремонтують, але ситуацію це не змінює.

"Сирість є навіть у шафі. От весною чи осінню в шафі взуття все мокре у плісняві, пліснява є", – говорить мешканка будинку.

Будинок обслуговує житлово-комунальне підприємство №3. Виконувач обов'язків директора Олександр Мартинюк каже, що цю багатоповерхівку вже обстежили.

"Дані звернення є безпідставні, – говорить керівник ЖКП №3. – Щодо стану під’їздів, то дійсно вони потребують косметичного ремонту. Щодо тріщини, вона там є, зафіксована 2014-го року, був поставлений маяк, зараз не виявлено, що тріщина рухається".

Олександр Мартинюк каже: мешканці будинку боргує ЖКП №3 майже 48 тисяч гривень. З його слів, до ремонту готові приступити, якщо мешканців за це заплатять: "Співвласники будинків повинні розуміти, що це їхня співвласність і будь-які ремонтні роботи, утримання відбувається виключно за ті кошти, які вони сплатили".

Загалом у Луцьку є більше тисячі багатоповерхівок, - каже директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Скільки з цих будинків потребують ремонту – не назвав.


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Теги: Волинь, Луцьк, ремонт
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