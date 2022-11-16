Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
Сьогодні, 22:13
26-річний волинянин Роман Гримайло, уродженець села Кутрів на Горохівщині, втратив на війні обидві ноги, але отримав можливість ходити.
Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я.
До повномасштабного вторгнення Роман працював у Польщі та жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи. 24 лютого хлопець «за покликом серця» повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Пройшов спеціалізоване навчання в Великій Британії.
На Донецькому напрямку, внаслідок одного з таких ворожих обстрілів отримав мінно-вибухове поранення і втратив обидві нижні кінцівки.
Роман втратив кінцівки, але не здався. Спершу захисник потрапив до травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а після — на реабілітацію до Клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії.
Роман пройшов через довгі й непрості місяці реабілітації та боротьби, перш ніж зміг повністю відновитися та адаптуватися до протезів. Зараз він повний жаги до життя і боротьби за власне майбутнє та попри все вірить у найскорішу перемогу України над ворогом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я.
До повномасштабного вторгнення Роман працював у Польщі та жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи. 24 лютого хлопець «за покликом серця» повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Пройшов спеціалізоване навчання в Великій Британії.
На Донецькому напрямку, внаслідок одного з таких ворожих обстрілів отримав мінно-вибухове поранення і втратив обидві нижні кінцівки.
Роман втратив кінцівки, але не здався. Спершу захисник потрапив до травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а після — на реабілітацію до Клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії.
Роман пройшов через довгі й непрості місяці реабілітації та боротьби, перш ніж зміг повністю відновитися та адаптуватися до протезів. Зараз він повний жаги до життя і боротьби за власне майбутнє та попри все вірить у найскорішу перемогу України над ворогом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Чи вимикатимуть на Волині світло 11 березня
Сьогодні, 21:34
Погода на завтра, 11 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Медіа