Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО

Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
26-річний волинянин Роман Гримайло, уродженець села Кутрів на Горохівщині, втратив на війні обидві ноги, але отримав можливість ходити.

Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я.

До повномасштабного вторгнення Роман працював у Польщі та жив звичайним життям. Однак війна внесла свої корективи. 24 лютого хлопець «за покликом серця» повернувся в Україну та добровольцем вступив до лав ЗСУ. Пройшов спеціалізоване навчання в Великій Британії.

На Донецькому напрямку, внаслідок одного з таких ворожих обстрілів отримав мінно-вибухове поранення і втратив обидві нижні кінцівки.

Роман втратив кінцівки, але не здався. Спершу захисник потрапив до травматологічного відділення Обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а після — на реабілітацію до Клінічного центру медичної реабілітації та фізіотерапії.

Роман пройшов через довгі й непрості місяці реабілітації та боротьби, перш ніж зміг повністю відновитися та адаптуватися до протезів. Зараз він повний жаги до життя і боротьби за власне майбутнє та попри все вірить у найскорішу перемогу України над ворогом.

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Теги: Волинь, війна, реабілітація, протезування
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