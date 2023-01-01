Добрі новини від ВолиньPost за 10 березня
10 березень, 23:35
Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є щодня, і їх обов'язково треба читати! Тож пропонуємо завершити ними вечір п'ятниці. Сьогодні, 10 березня, нагадаємо вам про таке:
У Луцьку вишиватимуть міжнародний рушник єднання
У Волинському краєзнавчому музеї кримські татари передали волинянам Міжнародний вишитий рушник єднання «Цвіт вишиванки».
Волинський орнамент закарбує на рушникові майстриня вишивки Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада. Вона виконає унікальний малюнок волинської вишивки 20 століття.
Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО
Акцію у Луцьку проводять дев’ятий рік поспіль. На неї учасники приходять з книгами.
Лучанка Наталія Некрахова у день народження поета, каже, щороку приходить до його пам’ятника. З собою принесла кишенькове видання "Кобзаря" 1966 року.
"Рідке видання, тому що вона (книга – ред.) захалявна. Тут рукописи Шевченка і тому воно тим більше цінне", – говорить жінка.
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ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак
Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
· особового складу – близько 156 990 (+870) осіб,
· танків – 3 448 (+7) од,
· бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
· артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
· РСЗВ – 491 (+3) од,
· засобів ППО – 256 (+2) од,
· літаків – 304 (+1) од,
· гелікоптерів – 289 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
· крилатих ракет – 907 (+34) од,
· кораблів/катерів – 18 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
· спеціальної техніки – 240 (+3) од.
Спростили процедуру перевезення агропродукції через волинський кордон до Польщі: як це працюватиме
Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом.
· Для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.
· У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка).
· Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну.
· На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.
· Плобми зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція.
· Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.
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Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна
Вже зовсім скоро буде сонячно і тепло! Не календарну весну, а температурну, – каже синоптикиня Надія Голя, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла.
Повернувся з Африки і вступив до ЗСУ: історія військового медика з Волині. ВІДЕО
Військовий медик з позивним «Дельта» родом з Ковеля. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Африки, де працював, щоб вступити до лав ЗСУ та рятувати поранених бійців.
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди.
У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО
У Луцьку патрульні допомогли дістатися додому маленькому лучанину та виявили в оселі неналежні умови для проживання дітей.
Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
26-річний волинянин Роман Гримайло, уродженець села Кутрів на Горохівщині, втратив на війні обидві ноги, але отримав можливість ходити.
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У Луцьку вишиватимуть міжнародний рушник єднання
У Волинському краєзнавчому музеї кримські татари передали волинянам Міжнародний вишитий рушник єднання «Цвіт вишиванки».
Волинський орнамент закарбує на рушникові майстриня вишивки Волинського краєзнавчого музею Людмила Завада. Вона виконає унікальний малюнок волинської вишивки 20 століття.
Пів сотні волинян долучилися до акції «Прийди зі своїм Кобзарем». ВІДЕО
Акцію у Луцьку проводять дев’ятий рік поспіль. На неї учасники приходять з книгами.
Лучанка Наталія Некрахова у день народження поета, каже, щороку приходить до його пам’ятника. З собою принесла кишенькове видання "Кобзаря" 1966 року.
"Рідке видання, тому що вона (книга – ред.) захалявна. Тут рукописи Шевченка і тому воно тим більше цінне", – говорить жінка.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак
Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
· особового складу – близько 156 990 (+870) осіб,
· танків – 3 448 (+7) од,
· бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
· артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
· РСЗВ – 491 (+3) од,
· засобів ППО – 256 (+2) од,
· літаків – 304 (+1) од,
· гелікоптерів – 289 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
· крилатих ракет – 907 (+34) од,
· кораблів/катерів – 18 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
· спеціальної техніки – 240 (+3) од.
Спростили процедуру перевезення агропродукції через волинський кордон до Польщі: як це працюватиме
Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом.
· Для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.
· У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка).
· Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну.
· На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.
· Плобми зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція.
· Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Синоптики розповіли, коли на Волинь прийде температурна весна
Вже зовсім скоро буде сонячно і тепло! Не календарну весну, а температурну, – каже синоптикиня Надія Голя, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла.
Повернувся з Африки і вступив до ЗСУ: історія військового медика з Волині. ВІДЕО
Військовий медик з позивним «Дельта» родом з Ковеля. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Африки, де працював, щоб вступити до лав ЗСУ та рятувати поранених бійців.
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди
У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди.
У Луцьку патрульні відвезли додому 6-річного хлопчика, який пізно ввечері перебував у торговому центрі. ВІДЕО
У Луцьку патрульні допомогли дістатися додому маленькому лучанину та виявили в оселі неналежні умови для проживання дітей.
Воїн з Волині, який втратив обидві ноги, знову отримав можливість ходити. ФОТО
26-річний волинянин Роман Гримайло, уродженець села Кутрів на Горохівщині, втратив на війні обидві ноги, але отримав можливість ходити.
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