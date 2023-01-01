Добрі новини від ВолиньPost за 10 березня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є щодня, і їх обов'язково треба читати! Тож пропонуємо завершити ними вечір п'ятниці. Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:У Волинському краєзнавчому музеї кримські татари передали волинянам Міжнародний вишитий рушник єднання «Цвіт вишиванки».Волинський орнамент закарбує на рушникові майстриня вишивки Волинського краєзнавчого музею. Вона виконає унікальний малюнок волинської вишивки 20 століття.Акцію у Луцьку проводять дев’ятий рік поспіль. На неї учасники приходять з книгами.Лучанкау день народження поета, каже, щороку приходить до його пам’ятника. З собою принесла кишенькове видання "Кобзаря" 1966 року."Рідке видання, тому що вона (книга – ред.) захалявна. Тут рукописи Шевченка і тому воно тим більше цінне", – говорить жінка.Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:· особового складу – близько 156 990 (+870) осіб,· танків – 3 448 (+7) од,· бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,· артилерійських систем – 2 475 (+10) од,· РСЗВ – 491 (+3) од,· засобів ППО – 256 (+2) од,· літаків – 304 (+1) од,· гелікоптерів – 289 (+0) од,· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,· крилатих ракет – 907 (+34) од,· кораблів/катерів – 18 (+0) од,· автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,· спеціальної техніки – 240 (+3) од.Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом.· Для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.· У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка).· Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну.· На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.· Плобми зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція.· Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.Вже зовсім скоро буде сонячно і тепло! Не календарну весну, а температурну, – каже синоптикиня, – можна очікувати з 14 березня. Цього дня температура повітря вдень прогріється до +14 градусів. З її слів, наступні дні вдень температурні показники теж будуть триматися в межах +10 тепла.Військовий медик з позивним «Дельта» родом з Ковеля. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся з Африки, де працював, щоб вступити до лав ЗСУ та рятувати поранених бійців.У США хочуть організувати виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди.У Луцьку патрульні допомогли дістатися додому маленькому лучанину та виявили в оселі неналежні умови для проживання дітей.26-річний волинянин Роман Гримайло, уродженець села Кутрів на Горохівщині, втратив на війні обидві ноги, але отримав можливість ходити.