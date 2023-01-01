ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак
Сьогодні, 09:10
Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
танків – 3 448 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
РСЗВ – 491 (+3) од,
засобів ППО – 256 (+2) од,
літаків – 304 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
крилатих ракет – 907 (+34) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
спеціальної техніки – 240 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
танків – 3 448 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,
артилерійських систем – 2 475 (+10) од,
РСЗВ – 491 (+3) од,
засобів ППО – 256 (+2) од,
літаків – 304 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,
крилатих ракет – 907 (+34) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,
спеціальної техніки – 240 (+3) од.
Дані уточнюються.
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