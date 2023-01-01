ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак

ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак
Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,

танків – 3 448 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,

артилерійських систем – 2 475 (+10) од,

РСЗВ – 491 (+3) од,

засобів ППО – 256 (+2) од,

літаків – 304 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,

крилатих ракет – 907 (+34) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,

спеціальної техніки – 240 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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