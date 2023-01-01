ЗСУ за добу знищили 870 окупантів і літак





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,



танків – 3 448 (+7) од,



бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,



артилерійських систем – 2 475 (+10) од,



РСЗВ – 491 (+3) од,



засобів ППО – 256 (+2) од,



літаків – 304 (+1) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,



крилатих ракет – 907 (+34) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,



спеціальної техніки – 240 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,танків – 3 448 (+7) од,бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од,артилерійських систем – 2 475 (+10) од,РСЗВ – 491 (+3) од,засобів ППО – 256 (+2) од,літаків – 304 (+1) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9) од,крилатих ракет – 907 (+34) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од,спеціальної техніки – 240 (+3) од.Дані уточнюються.

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