«Я почув сильний вибух»: очевидці – про ракетний удар 9 березня по Львівщині. ФОТО.ВІДЕО





Через удар ракети та пожежу знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Також пошкоджені сусідні будинки, пише



Собака лежить на уламках будинку. Його власники і їхній родич, які були у домі, загинули внаслідок влучання російської ракети. На момент удару вони були в кімнаті, яка зруйнована. Ще двоє людей загинули у сусідньому будинку.



"Сестра моя подзвонила і сказала, що нашої Галі (сестри) в селі в сусідську хату потрапила ракета, чи впала і Галю нашу з Тарасом і з Володею привалило і казала, що ще їх не знайшли. Ми мали надію, що вони будуть живі, але вони не живі", — каже сестра загиблої Оксана Остапенко.



У селі Велика Вільшаниця, куди прилетіла російська ракета, живе менше тисячі людей. Окрім житлових будинків, зруйновані також господарські будівлі і згоріли три автівки. Пошкоджені й сусідні будинки.

Собака лежить на уламках зруйнованого ракетою будинку. Власники тварини загинули.

"Я почув вибух. Вибіг, як був. Я був не у хаті, а у літній кухні, то якраз о 4 годині було десь, близько четвертої. Від сусіда рейки прилетіли, лежать на шиферові", — розповідає сусід Богдан Магера.

Богдан Магера показує свій дім, пошкоджений уламками та вибуховою хвилею.

Почув вибух також і сусід Дмитро Воронка.



"Це було приблизно 03:40, я почув сильний звук, встав, дивлюся: усі вікна в хаті відчинені, двері відчинені. Дзвоню до сусіда, він кричить, дивлюся — все горить. Набираю воду, дзвоню пожежникам, гашу машину, бо машина стояла, боявся, щоб не вибухнула", — каже місцевий мешканець Дмитро Воронка.

Дмитро Воронка.

На місці знайшли уламки ракети. Через події скликали комісію ТЕБ і НС, каже голова Золочівської районної ради Орест Кавецький.



"Комісія ТЕБ і НС почне працювати, будуть пораховані всі збитки і будемо думати загальними зусиллями, як це допомогти відновити. Будемо залучати благодійний фонд, будемо залучати страхові компанії, щоб відновити оці будівлі від цієї атаки", — каже Орест Кавецький.



Відповідно до розпорядження міського голови Золочева Ігоря Гриньківа, у громаді 9-11 березня 2023 року оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети.

Наслідки ракетного удару. Наслідки ракетного удару.

Внаслідок ракетного удару сталася пожежа. Гасили вогонь та розбирали завали 28 рятувальників. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, решту ракет, які були в повітряному просторі області, збили сили ППО. Та скільки саме ракет — не уточнив в цілях безпеки. За його словами, атака не вплинула на енергетичну ситуацію в області.



Неподалік місця, куди прилетіла російська ракета.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 березня близько 4 ранку російська ракета поцілила по житловому сектору села у Золочівському районі. Внаслідок удару загинуло 5 людей. Вони на той момент перебували у власних будинках.Через удар ракети та пожежу знищені три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель. Також пошкоджені сусідні будинки, пише Суспільне Собака лежить на уламках будинку. Його власники і їхній родич, які були у домі, загинули внаслідок влучання російської ракети. На момент удару вони були в кімнаті, яка зруйнована. Ще двоє людей загинули у сусідньому будинку."Сестра моя подзвонила і сказала, що нашої(сестри) в селі в сусідську хату потрапила ракета, чи впала і Галю нашу зі зпривалило і казала, що ще їх не знайшли. Ми мали надію, що вони будуть живі, але вони не живі", — каже сестра загиблоїУ селі Велика Вільшаниця, куди прилетіла російська ракета, живе менше тисячі людей. Окрім житлових будинків, зруйновані також господарські будівлі і згоріли три автівки. Пошкоджені й сусідні будинки."Я почув вибух. Вибіг, як був. Я був не у хаті, а у літній кухні, то якраз о 4 годині було десь, близько четвертої. Від сусіда рейки прилетіли, лежать на шиферові", — розповідає сусідПочув вибух також і сусід"Це було приблизно 03:40, я почув сильний звук, встав, дивлюся: усі вікна в хаті відчинені, двері відчинені. Дзвоню до сусіда, він кричить, дивлюся — все горить. Набираю воду, дзвоню пожежникам, гашу машину, бо машина стояла, боявся, щоб не вибухнула", — каже місцевий мешканець Дмитро Воронка.На місці знайшли уламки ракети. Через події скликали комісію ТЕБ і НС, каже голова Золочівської районної ради"Комісія ТЕБ і НС почне працювати, будуть пораховані всі збитки і будемо думати загальними зусиллями, як це допомогти відновити. Будемо залучати благодійний фонд, будемо залучати страхові компанії, щоб відновити оці будівлі від цієї атаки", — каже Орест Кавецький.Відповідно до розпорядження міського голови Золочева, у громаді 9-11 березня 2023 року оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети.Внаслідок ракетного удару сталася пожежа. Гасили вогонь та розбирали завали 28 рятувальників. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації, решту ракет, які були в повітряному просторі області, збили сили ППО. Та скільки саме ракет — не уточнив в цілях безпеки. За його словами, атака не вплинула на енергетичну ситуацію в області.

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