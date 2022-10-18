СБУ оголосила підозру екскерівникам «Антонова», які причетні до знищення «Мрії»

СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії».Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 «Мрія».«Ми ведемо об’єктивне розслідування цієї справи. Ті, хто фактично допоміг ворогу знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього усе необхідне. А новий літак наша держава обов’язково побудує, бо «Мрію», як і Україну, неможливо зруйнувати», - зазначив Голова СБУСБУ становлено, що у період січня-лютого 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі.Для цього віддали розпорядження заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).Двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП «Антонов», який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук.Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.