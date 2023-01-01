На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 22:00, для гасіння залучались рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі, 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ та працівники місцевої пожежної охорони с. Павлівка.



Пожежу локалізували о 22:22, а о 22:31 ліквідували.



Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.



10 березня о 00:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Юнівка Володимирського району.



Пожежу ліквідували о 00:35 рятувальники 20-ї державного пожежно-рятувального пункту смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці.



Ймовірна причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 березня трапилась пожежа в смт Іваничі Володимирського району у приміщенні ремонтної майстерні.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 22:00, для гасіння залучались рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі, 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ та працівники місцевої пожежної охорони с. Павлівка.Пожежу локалізували о 22:22, а о 22:31 ліквідували.Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.10 березня о 00:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Юнівка Володимирського району.Пожежу ліквідували о 00:35 рятувальники 20-ї державного пожежно-рятувального пункту смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці.Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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