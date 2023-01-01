На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
Сьогодні, 10:04
9 березня трапилась пожежа в смт Іваничі Володимирського району у приміщенні ремонтної майстерні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 22:00, для гасіння залучались рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі, 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ та працівники місцевої пожежної охорони с. Павлівка.
Пожежу локалізували о 22:22, а о 22:31 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
10 березня о 00:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Юнівка Володимирського району.
Пожежу ліквідували о 00:35 рятувальники 20-ї державного пожежно-рятувального пункту смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 22:00, для гасіння залучались рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі, 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ та працівники місцевої пожежної охорони с. Павлівка.
Пожежу локалізували о 22:22, а о 22:31 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.
10 березня о 00:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Юнівка Володимирського району.
Пожежу ліквідували о 00:35 рятувальники 20-ї державного пожежно-рятувального пункту смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці.
Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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