На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда

На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
9 березня трапилась пожежа в смт Іваничі Володимирського району у приміщенні ремонтної майстерні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 22:00, для гасіння залучались рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі, 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ та працівники місцевої пожежної охорони с. Павлівка.

Пожежу локалізували о 22:22, а о 22:31 ліквідували.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

10 березня о 00:02 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в с. Юнівка Володимирського району.

Пожежу ліквідували о 00:35 рятувальники 20-ї державного пожежно-рятувального пункту смт Торчин та працівники місцевої пожежної команди с. Затурці.
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда

Ймовірна причина пожежі встановлюється.
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда
На Волині горіли ремонтна майстерня та господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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