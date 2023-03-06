За незалежність України віддав своє життя Герой з Луцька Роман Наумик

Роман Наумик.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Наумик Роман Адамович, 08.01.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А4123 на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону.



Загинув 06.03.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Площанка Луганської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Наумик Роман Адамович, 08.01.1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А4123 на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 2 механізованої роти 3 механізованого батальйону.Загинув 06.03.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Площанка Луганської області.

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