Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка
Сьогодні, 10:49
На щиті повертається додому житель Володимирщини. Війна забрала життя 34-річного солдата Олександра Савюка.
Про це написав голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"Володимирчанин був мобілізований до війська з перших днів повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога", - написав Пальонка.
Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це написав голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.
"Володимирчанин був мобілізований до війська з перших днів повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога", - написав Пальонка.
Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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