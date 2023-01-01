Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка

Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка
На щиті повертається додому житель Володимирщини. Війна забрала життя 34-річного солдата Олександра Савюка.

Про це написав голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

"Володимирчанин був мобілізований до війська з перших днів повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога", - написав Пальонка.

Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Савюк, Володимир, війна, загинув, військовий, Вічна пам'ять
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