Війна забрала життя мужнього воїна з Волині Олександра Савюка

Олександра Савюка.



Про це Ігор Пальонка.



"Володимирчанин був мобілізований до війська з перших днів повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога", - написав Пальонка.



Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На щиті повертається додому житель Володимирщини. Війна забрала життя 34-річного солдатаПро це написав голова Володимир-Волинської територіальної громади"Володимирчанин був мобілізований до війська з перших днів повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога", - написав Пальонка.Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом.

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