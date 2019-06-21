Після численних протестів у Грузії парламент відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів

Після численних протестів у Грузії парламент відхилив скандальний законопроєкт про іноагентів
На екстренному засіданні 10 березня парламент Грузії відхилив законопроект про іноагентів, який викликав масштабні протести в країні.

Про це повідомляє Rustavi 2, передає Главком.

Проти проєкту виступили 35 депутатів, один його підтримав. У цілому на сесії були присутні 112 депутатів.

Нагадаємо, у Тбілісі 7 та 8 березня пройшли багатотисячні акції протесту після того, як парламент у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Почалися зіткнення поліції та протестувальників. Вранці 9 березня правляча партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» відкликала законопроект із парламенту.

Закон про іноземних агентів суттєво нагадує закон, що чинний у Росії. Згідно з цим законом, ЗМІ та громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані іноземними агентами. Реєстрацію таких агентів здійснює прокуратура, а не державний реєстр. Фізичні особи, які порушують цей закон, можуть бути позбавлені волі до п'яти років, а юридичні особи – оштрафовані.

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Теги: Грузія, парламент, закон про іноагентів, відхилив, протести
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