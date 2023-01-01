Як війна вплинула на кількість легальної зброї у волинян





Дані про кількість охочих легально придбати і володіти зброєю волинян Центру журналістських розслідувань



В Україні правом придбання мисливської гладкоствольної зброї можуть скористатися цивільні громадяни, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї – 25-річного віку, холодної, пневматичної та газової зброї – 18-річного віку. Для того, аби цивільному легально отримати зброю, потрібно два види дозволів: на придбання – перед купівлею, а після цього – на зберігання та носіння зброї. Дозвіл на зберігання та носіння зброї дійсний впродовж трьох років, а тоді потребує поновлення.



Як пише Юридична газета, після вторгнення РФ в Україні спростили процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї та набоїв. Відповідно до наказу МВС від 01.03.2022, замість цілого пакету документів із медичними довідками, громадяни можуть подавати лише 2 заяви: спочатку на придбання, а потім – на зберігання та носіння зброї. Термін видачі дозволу має не перевищувати 2 дні у зв’язку з необхідною перевіркою особи.



Тим не менше, хоча й наказ залишається чинним, на практиці, як з’ясувала «Сила правди» торік, в секторі контролю за обігом зброї громадян все одно зобов’язують проходити повну процедуру і подавати повний пакет документів.



Впродовж 2010-2020 років на Волині щороку в середньому видавали 1,5-2 тисячі дозволів на придбання зброї і приблизно стільки ж – на носіння та зберігання. Ситуація суттєво змінилася у 2021 та воєнному 2022 році. Торік на Волині видали 2801 дозвіл на придбання зброї. Це більше, ніж у 2019 та 2020 роках разом узятих.







По видах зброї, на яку видали документи, переважала мисливська гладкоствольна – 1543 дозволи, на мисливську нарізну видали 1047, а на травматичну – 211.



Також у 2022 році видали 3610 дозволів на носіння та зберігання зброї. Це на чверть менше, ніж у передвоєнному 2021-му. Тоді їх волинянам видали найбільше за останні роки – 4752. Найменше таких дозволів видали у 2019 році – 1320.







Цікаво, що дозволів на зберігання і носіння зброї останнім часом видають більше, ніж дозволів на придбання. Це зумовлено тим, що власники зброї зобов’язані їх поновлювати кожні три роки, а от окрему статистику вперше виданих дозволів, пояснили у Головному управлінні Національної поліції Волинської області, – не ведуть, ані в області, ані в Україні.



«Люди просто змушені продовжувати ці дозволи на носіння і зберігання зброї, тому їх кількість більша, ніж дозволів на придбання. Кожні три роки потрібно продовжувати цей дозвіл. Якщо дозвіл вчасно не продовжити, то згідно зі статтею 192 Кодексу України про адміністративні правопорушення — громадянин отримає попередження або штраф (стаття передбачає штраф до 850-ти гривень, — ред.)», — пояснила старша інспекторка сектору контролю за обігом зброї, капітан поліції Ольга Лижник.



Станом на 2021 рік, Міністерство внутрішніх справ зазначало, що «на руках» в українців є від 2 до 6 мільйонів одиниць нелегальної зброї. Її можна здати добровільно і уникнути відповідальності, якщо номер чи характеристика зброї не фігурувала в кримінальних справах. Тим не менше, природно, що в важкі часи волиняни не поспішають користуватися такою опцією. Та навіть під час війни такі випадки є: у 2022 році так здали 293 одиниці зброї.



Найбільше зброї впродовж останніх років волиняни здали у 2019 році – 634 одиниці. Найменше здавали або після важких років, як от у 2015 – після Революції Гідності (90 одиниць), або перед такими періодами – у 2021 році (109 одиниць).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині за рік великої війни кількість виданих дозволів на придбання зброї сягнула максимуму за десяток років. Судячи зі статистики, волиняни почали готуватися до зустрічі ворога ще у 2021-му.Дані про кількість охочих легально придбати і володіти зброєю волинян Центру журналістських розслідувань «Сила правди» надали у секторі контролю за обігом зброї Головного управління Національної поліції в області.В Україні правом придбання мисливської гладкоствольної зброї можуть скористатися цивільні громадяни, які досягли 21-річного віку, мисливської нарізної зброї – 25-річного віку, холодної, пневматичної та газової зброї – 18-річного віку. Для того, аби цивільному легально отримати зброю, потрібно два види дозволів: на придбання – перед купівлею, а після цього – на зберігання та носіння зброї. Дозвіл на зберігання та носіння зброї дійсний впродовж трьох років, а тоді потребує поновлення.Як пише Юридична газета, після вторгнення РФ в Україні спростили процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї та набоїв. Відповідно до наказу МВС від 01.03.2022, замість цілого пакету документів із медичними довідками, громадяни можуть подавати лише 2 заяви: спочатку на придбання, а потім – на зберігання та носіння зброї. Термін видачі дозволу має не перевищувати 2 дні у зв’язку з необхідною перевіркою особи.Тим не менше, хоча й наказ залишається чинним, на практиці, як з’ясувала «Сила правди» торік, в секторі контролю за обігом зброї громадян все одно зобов’язують проходити повну процедуру і подавати повний пакет документів.Впродовж 2010-2020 років на Волині щороку в середньому видавали 1,5-2 тисячі дозволів на придбання зброї і приблизно стільки ж – на носіння та зберігання. Ситуація суттєво змінилася у 2021 та воєнному 2022 році. Торік на Волині видали 2801 дозвіл на придбання зброї. Це більше, ніж у 2019 та 2020 роках разом узятих.По видах зброї, на яку видали документи, переважала мисливська гладкоствольна – 1543 дозволи, на мисливську нарізну видали 1047, а на травматичну – 211.Також у 2022 році видали 3610 дозволів на носіння та зберігання зброї. Це на чверть менше, ніж у передвоєнному 2021-му. Тоді їх волинянам видали найбільше за останні роки – 4752. Найменше таких дозволів видали у 2019 році – 1320.Цікаво, що дозволів на зберігання і носіння зброї останнім часом видають більше, ніж дозволів на придбання. Це зумовлено тим, що власники зброї зобов’язані їх поновлювати кожні три роки, а от окрему статистику вперше виданих дозволів, пояснили у Головному управлінні Національної поліції Волинської області, – не ведуть, ані в області, ані в Україні.«Люди просто змушені продовжувати ці дозволи на носіння і зберігання зброї, тому їх кількість більша, ніж дозволів на придбання. Кожні три роки потрібно продовжувати цей дозвіл. Якщо дозвіл вчасно не продовжити, то згідно зі статтею 192 Кодексу України про адміністративні правопорушення — громадянин отримає попередження або штраф (стаття передбачає штраф до 850-ти гривень, — ред.)», — пояснила старша інспекторка сектору контролю за обігом зброї, капітан поліціїСтаном на 2021 рік, Міністерство внутрішніх справ зазначало, що «на руках» в українців є від 2 до 6 мільйонів одиниць нелегальної зброї. Її можна здати добровільно і уникнути відповідальності, якщо номер чи характеристика зброї не фігурувала в кримінальних справах. Тим не менше, природно, що в важкі часи волиняни не поспішають користуватися такою опцією. Та навіть під час війни такі випадки є: у 2022 році так здали 293 одиниці зброї.Найбільше зброї впродовж останніх років волиняни здали у 2019 році – 634 одиниці. Найменше здавали або після важких років, як от у 2015 – після Революції Гідності (90 одиниць), або перед такими періодами – у 2021 році (109 одиниць).

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