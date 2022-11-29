Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО

Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО
Двох волинян підозрюють в організації незаконного переправлення
ухилянтів за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Володимирської окружної прокуратури двом жителям міста Володимира повідомили про підозру у вчиненій за попередньою змовою групою осіб організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів.

За даними слідства, 25-річний та 21-річний волиняни виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону під виглядом водія фізичної особи-підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, вносили відомості про «водія» до інформаційної системи «Шлях» та надавали автомобілі для перетину кордону.

Таким чином у лютому 2023 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні вони організували переправлення у Республіку Польща двох військовозобов'язаних чоловіків.

Під час організації переправлення ще одного зловмисників викрили правоохоронці.
Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО

У ході санкціонованих судом обшуків у них вилучили готівкові кошти (2000 доларів США, 910 євро, понад 2000 польських злотих та 5000 гривень) та печатки суб'єктів господарювання, які чоловіки використовували у своїй незаконній діяльності.

Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Двоє волинян незаконно переправляли ухилянтів за кордон. ФОТО



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Теги: Ухилянти, кордон, волиняни
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