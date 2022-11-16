Впав з мотоцикла: на Волині госпіталізували 20-річного водія





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



20-річний водій, керуючи мотоциклом марки «SHINERAY», не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла.



Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 9 березня, вночі у селі Висоцьк Ковельського району сталася ДТП з постраждалим.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.20-річний водій, керуючи мотоциклом марки «SHINERAY», не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та впав з мотоцикла.Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство під час якого з’ясують усі обставини автопригоди.

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