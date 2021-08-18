На Волині чоловік обікрав двох пенсіонерок
Сьогодні, 11:50
Зловмисник обікрав двох пенсіонерок у Ковельському районі: поліцейські викрили грабіжника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До Ковельського районного управління поліції звернулася 66-річна жінка із заявою про крадіжку. Жінка повідомила, що із її господарської споруди, що у селі Кругель Ковельського району, зникла бензопила та каністра з бензином. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану.
Оперативники спільно із поліцейським офіцером громади по гарячих слідах встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного жителя цього ж села. Викрадені речі вилучили та передадуть власниці.
Поліцейські з’ясували, що чоловік проник у приміщення будівлі, шляхом пошкодження вікна, та скоїв крадіжку.
Під час досудового слідства встановлено, що у жовтні минулого року він проник до будинку 65-річної жительки села та вкрав 9 тисяч гривень.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчинених злочинах за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До Ковельського районного управління поліції звернулася 66-річна жінка із заявою про крадіжку. Жінка повідомила, що із її господарської споруди, що у селі Кругель Ковельського району, зникла бензопила та каністра з бензином. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки, скоєної в умовах воєнного стану.
Оперативники спільно із поліцейським офіцером громади по гарячих слідах встановили причетність до скоєння крадіжки 42-річного жителя цього ж села. Викрадені речі вилучили та передадуть власниці.
Поліцейські з’ясували, що чоловік проник у приміщення будівлі, шляхом пошкодження вікна, та скоїв крадіжку.
Під час досудового слідства встановлено, що у жовтні минулого року він проник до будинку 65-річної жительки села та вкрав 9 тисяч гривень.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчинених злочинах за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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