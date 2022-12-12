Викрили працівника Луцького СІЗО, який проносив у заборонену зону психотропи

Викрили працівника Луцького СІЗО, який проносив у заборонену зону психотропи
На Волині викрили працівника Луцького СІЗО, який проносив у заборонену зону психотропи.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури працівнику Державної установи «Луцький слідчий ізолятор» повідомили про підозру у незаконному придбанні й зберіганні психотропної речовини з метою передачі у місця позбавлення волі.

Зранку 8 березня 2023 року його викрили під час спроби пронести у заборонену зону амфетамін задля передачі ув’язненим.

Вирішується питання про відсторонення працівника слідчого ізолятора від посади та про обрання йому запобіжного заходу.

Викрили підозрюваного за оперативного супроводу працівників Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області та Луцького слідчого ізолятора.
Викрили працівника Луцького СІЗО, який проносив у заборонену зону психотропи

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Теги: Луцьке СІЗО, психотропи
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