В ОП розповіли, коли Україна піде у контрнаступ
Сьогодні, 12:22
Україна стримуючи оборону у Бахмуті, продовжує готуватися до контрнаступу. Він може розпочатися за два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю La Stampa.
За його словами, українським військовим для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.
"Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети великої дальності", - сказав він.
Подоляк зазначив, що Бахмут залишається стратегічно важливим. Це дозволяє завершити підготовку до наступальних дій.
"Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців", - додав радник голови ОП.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю La Stampa.
За його словами, українським військовим для ефективних дій на фронті потрібні далекобійні ракети та запас 155-мм боєприпасів.
"Ми виснажимо росіян, а потім зосередимося деінде. Нам потрібні ракети великої дальності", - сказав він.
Подоляк зазначив, що Бахмут залишається стратегічно важливим. Це дозволяє завершити підготовку до наступальних дій.
"Ми потребуємо збільшення постачання важких артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців", - додав радник голови ОП.
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