Спростили процедуру перевезення агропродукції через волинський кордон до Польщі: як це працюватиме





Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом.



Наявність такого контролю призводила до утворення великих черг на кордоні з Польщею, зокрема водії змушені могли очікувати понад 10 днів для проходження контролю. Скасування контролю дозволить скорити час очікування в 3-4 рази.



Перелік товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, можна переглянути за



Як це працюватиме?



- Для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.



- У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка).



- Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну.



- На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.



- Плобми зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція.



- Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.



Що робити тим, хто зареєструвався на контроль в єЧерзі?



Для перевізників, які записалися в електронну чергу на ветеринарний контроль в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ», потрібно:



◾️ перевірити, чи ваш вантаж підпадає під спрощену процедуру — чи є він у переліку товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, і чи прямує він через Польщу транзитом або в польський порт;

◾️ скасувати запис в чергу на ветеринарний контроль, якщо товар є в переліку;

◾️ на сайті echerha.gov.ua стати в загальну єЧергу «Ягодин-Дорогуськ».



Користувачі єЧерги «Ягодин - Дорогуськ. Ветеринарний контроль», чий товар не потрапив під спрощену процедуру, і надалі мають очікувати перетину кордону в черзі на ветеринарний контроль.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із запровадженням з 9 березня нового алгоритму пропуску вантажів сільськогосподарського походження, які прямують через Польщу транзитом, у Міністерстві інфраструктури України дали поради водіям.Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом.Наявність такого контролю призводила до утворення великих черг на кордоні з Польщею, зокрема водії змушені могли очікувати понад 10 днів для проходження контролю. Скасування контролю дозволить скорити час очікування в 3-4 рази.Перелік товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, можна переглянути за посиланням - Для автомобільних перевізників спрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.- У пункті пропуску з українського боку всі перевізники, що везуть агропродукцію, мають пред’являти інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка).- Представник Держмитслужби України проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розвертатиме автівки і направлятиме назад в Україну.- На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного і митного контролю будуть опломбовуватись.- Плобми зніматимуться в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція.- Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.Для перевізників, які записалися в електронну чергу на ветеринарний контроль в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ», потрібно:◾️ перевірити, чи ваш вантаж підпадає під спрощену процедуру — чи є він у переліку товарів (кодів), для яких скасовано такий контроль, і чи прямує він через Польщу транзитом або в польський порт;◾️ скасувати запис в чергу на ветеринарний контроль, якщо товар є в переліку;◾️ на сайті echerha.gov.ua стати в загальну єЧергу «Ягодин-Дорогуськ».Користувачі єЧерги «Ягодин - Дорогуськ. Ветеринарний контроль», чий товар не потрапив під спрощену процедуру, і надалі мають очікувати перетину кордону в черзі на ветеринарний контроль.

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