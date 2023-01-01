Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО

Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО
Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times, яке опублікувало кадри.

"На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, один з найчіткіших супутникових знімків міста Бахмут за кілька тижнів показав значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв.
Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО

На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутка були зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.
Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО

Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке цього тижня Росія заявила, що нібито "контролює".
Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО

Ще одне зображення, зроблене в понеділок, показує район і міст у південній частині міста, які були сильно пошкоджені за останні пару тижнів.


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Теги: Бахмут, бомбардування, супутник
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