Супутники Maxar показали, як виглядає Бахмут після бомбардувань. ФОТО





Про це повідомляє



"На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, один з найчіткіших супутникових знімків міста Бахмут за кілька тижнів показав значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв.



На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутка були зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.



Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке цього тижня Росія заявила, що нібито "контролює".



Ще одне зображення, зроблене в понеділок, показує район і міст у південній частині міста, які були сильно пошкоджені за останні пару тижнів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приватна американська компанія Maxar Technologies показала, як виглядає Бахмут, де точаться одні з найзапекліших боїв війни. На супутникових знімках показано руйнацію важливого мосту та будівель.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times, яке опублікувало кадри."На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", - йдеться в повідомленні.Зокрема, один з найчіткіших супутникових знімків міста Бахмут за кілька тижнів показав значні пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тижнів важких бомбардувань і вуличних боїв.На одному знімку, зробленому в понеділок компанією Maxar Technologies, видно, що мости через річку Бахмутка були зруйновані. Річка розділяє місто і може бути використана Україною як оборонна лінія для стримування наступу Росії.Деякі з найбільш серйозних пошкоджень спостерігаються в районах на східній стороні міста, яке цього тижня Росія заявила, що нібито "контролює".Ще одне зображення, зроблене в понеділок, показує район і міст у південній частині міста, які були сильно пошкоджені за останні пару тижнів.

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