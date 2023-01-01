«Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком





Про це



«Служив він з 16 січня 2022 року в військовій частині А1910. Завжди був дуже доброю людиною, завжди старався допомогти, співпереживав. Завжди усміхнений, життєрадісний, спокійний, врівноважений. Він ніколи не ховався за чужими спинами, коли потрібно було допомогти. Він дуже хотів перемоги. І за свою маленьку біографію на війні зробив дуже багато. Дуже хорошим другом був, наставником. Жаль, що ми втрачаємо таких молодих хлопців, які могли жити творити, відновлювати нашу державу», — поділився згадкою побратим.



У пам’яті близьких Іван назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом, професіоналом своєї справи. Та найважче для матері, яка поховала свого сина. Сина – Героя, який загинув, захищаючи кожного з нас.



"Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Вклоняємося твоєму подвигу, Іване, дякуємо за оборону України і всіх нас! Неможливо пробачити", - наголошують у громаді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівська громада прощалася із Героєм Іваном Ковальчуком, який загинув під час артилерійського обстрілу поблизу м. Кремінна.Про це повідомляють на сторінці громади.«Служив він з 16 січня 2022 року в військовій частині А1910. Завжди був дуже доброю людиною, завжди старався допомогти, співпереживав. Завжди усміхнений, життєрадісний, спокійний, врівноважений. Він ніколи не ховався за чужими спинами, коли потрібно було допомогти. Він дуже хотів перемоги. І за свою маленьку біографію на війні зробив дуже багато. Дуже хорошим другом був, наставником. Жаль, що ми втрачаємо таких молодих хлопців, які могли жити творити, відновлювати нашу державу», — поділився згадкою побратим.У пам’яті близьких Іван назавжди залишиться патріотом, добрим другом, надійним побратимом, професіоналом своєї справи. Та найважче для матері, яка поховала свого сина. Сина – Героя, який загинув, захищаючи кожного з нас."Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Вклоняємося твоєму подвигу, Іване, дякуємо за оборону України і всіх нас! Неможливо пробачити", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію