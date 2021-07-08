У Ковелі патрульні виїхали на ДТП, а виявили п'яного водія з «липовими» правами

Днями ковельським патрульним на службовий планшет надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Але, коли поліцейські прибули на місце події, факт ДТП не підтвердився. Однак охоронці порядку виявили, що один з водіїв перебуває в нетверезому стані.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Щоправда, проходити огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку він відмовився.Крім того, коли керманич пред’явив водійське посвідчення, інспектори виявили, що воно має ознаки підробки. Поліцейські з’ясували, що такого документа чоловік ніколи не отримував.На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).На місце події також викликали слідчо-оперативну групу, адже за підробку водійського посвідчення передбачена кримінальна відповідальність. Закликаємо громадян не порушувати закон та отримувати цей документ лише легально.