До підрозділу «Сталевий кордон» долучився 41 волинянин





Про це Юрій Погуляйко.



До підрозділу «Сталевий кордон» уже долучився і наразі проходить навчання 41 волинянин. Невдовзі до них приєднаються ще 16 жителів області, які чекають на відправку до місця проходження служби.



Нагадаю, що добровольці можуть вступити до бригад: «Лють», «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Сталевий кордон», «Червона калина», «Рубіж» чи «Спартан».



Як долучитися?



- зверніться до одного зі ЦНАПів або заповніть анкету на сайті storm.mvs.gov.ua;

- оберіть бригаду, до якої хочете долучитись;

- надайте необхідний перелік документів;

- пройдіть тестування та готуйтеся захищати Україну.



Детальнішу інформацію щодо вступу до бригад можна отримати також за номером телефону: 0 800 10 00 20.



«Гвардії наступу» – це штурмові бригади МВС, які звільнятимуть місто Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Кожен обирає свою та гарантовано потрапляє до однодумців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває набір до 8-ми бригад «Гвардії наступу».Про це нагадує голова Волинської ОВАДо підрозділу «Сталевий кордон» уже долучився і наразі проходить навчання 41 волинянин. Невдовзі до них приєднаються ще 16 жителів області, які чекають на відправку до місця проходження служби.Нагадаю, що добровольці можуть вступити до бригад: «Лють», «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Сталевий кордон», «Червона калина», «Рубіж» чи «Спартан».- зверніться до одного зі ЦНАПів або заповніть анкету на сайті storm.mvs.gov.ua;- оберіть бригаду, до якої хочете долучитись;- надайте необхідний перелік документів;- пройдіть тестування та готуйтеся захищати Україну.Детальнішу інформацію щодо вступу до бригад можна отримати також за номером телефону: 0 800 10 00 20.«Гвардії наступу» – це штурмові бригади МВС, які звільнятимуть місто Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Кожен обирає свою та гарантовано потрапляє до однодумців.

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