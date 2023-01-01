До підрозділу «Сталевий кордон» долучився 41 волинянин
Сьогодні, 13:45
На Волині триває набір до 8-ми бригад «Гвардії наступу».
Про це нагадує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
До підрозділу «Сталевий кордон» уже долучився і наразі проходить навчання 41 волинянин. Невдовзі до них приєднаються ще 16 жителів області, які чекають на відправку до місця проходження служби.
Нагадаю, що добровольці можуть вступити до бригад: «Лють», «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Сталевий кордон», «Червона калина», «Рубіж» чи «Спартан».
Як долучитися?
- зверніться до одного зі ЦНАПів або заповніть анкету на сайті storm.mvs.gov.ua;
- оберіть бригаду, до якої хочете долучитись;
- надайте необхідний перелік документів;
- пройдіть тестування та готуйтеся захищати Україну.
Детальнішу інформацію щодо вступу до бригад можна отримати також за номером телефону: 0 800 10 00 20.
«Гвардії наступу» – це штурмові бригади МВС, які звільнятимуть місто Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Кожен обирає свою та гарантовано потрапляє до однодумців.
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Про це нагадує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
До підрозділу «Сталевий кордон» уже долучився і наразі проходить навчання 41 волинянин. Невдовзі до них приєднаються ще 16 жителів області, які чекають на відправку до місця проходження служби.
Нагадаю, що добровольці можуть вступити до бригад: «Лють», «Азов», «Буревій», «Кара-Даг», «Сталевий кордон», «Червона калина», «Рубіж» чи «Спартан».
Як долучитися?
- зверніться до одного зі ЦНАПів або заповніть анкету на сайті storm.mvs.gov.ua;
- оберіть бригаду, до якої хочете долучитись;
- надайте необхідний перелік документів;
- пройдіть тестування та готуйтеся захищати Україну.
Детальнішу інформацію щодо вступу до бригад можна отримати також за номером телефону: 0 800 10 00 20.
«Гвардії наступу» – це штурмові бригади МВС, які звільнятимуть місто Донецьк, Луганськ та інші окуповані території разом з Кримом. Кожен обирає свою та гарантовано потрапляє до однодумців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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