Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми

Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми
Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на російські ЗМІ.

Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.

Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".

23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

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Теги: Росія, Україна, війна
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