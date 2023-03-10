Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми

Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.



Про це повідомляє



Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".



Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.



Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".



23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців –та іПро це повідомляє “Українська правда” із посиланням на російські ЗМІ.Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.

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