Окупанти засудили полоненого українського військового-журналіста Максима Буткевича до 13 років тюрми
Сьогодні, 14:00
Так звані "верховні суди" терористичних російських анклавів "ЛДНР" на окупованій частині Донбасу засудили на 13 років правозахисника та журналіста Максима Буткевича, який служив у ЗСУ та потрапив у полон. Нелегітимні суди загратували на 8,5 та 18,5 років ще 2 українців – Віктора Похозея та і Владислава Шеля.
Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на російські ЗМІ.
Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".
Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.
Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.
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Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на російські ЗМІ.
Терористи звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".
Зазначається, що Максим Буткевич пішов до ЗСУ в березні 2022 року. Він український правозахисник і журналіст, співзасновник ZMINA та Hromadske radio.
Буткевич потрапив у полон до росіян у червні 2022 року. Про полон Буткевича повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту. Стверджувалось, нібито українські військові, зокрема і Буткевич, "здалися в полон під Гірським".
23 лютого на Берлінському кінофестивалі представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Буткевича з російського полону.
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