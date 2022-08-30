Суд відмовив у триманні під вартою землевпорядника з Підгайців

Віталія Копюка, якого затримали під час отримання хабара, на час слідства суд залишив під домашнім арештом. Прокуратура подавала скаргу на таке рішення, вимагаючи тримати затриманого під вартою, проте суд відмовив.



Таке рішення прийняли у п’ятницю, 10 березня, під час засідання Волинського апеляційного суду, пише



Прохання взяти під варту Віталія Копюка прокуратура мотивувала тим, що він може за цей час підробити чи спотворити документи, тиснути на свідків - працівників сільради та депутатів, яких поки не допитали, або ж підшукати підставних осіб, які будуть давати покази на його користь.



Проте суд не врахував ці аргументи, зважаючи на те, що під час домашнього арешту Копюку також заборонено спілкуватися зі свідками та залишати своє помешкання.



Також у цей день в Луцькому міськрайонному суді за клопотанням слідства Віталія Копюка відсторонили від посади та наклали арешт на його майно.



Нагадаємо, 3 березня після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри - в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили вдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Землевпорядника Підгайцівської громадиякого затримали під час отримання хабара, на час слідства суд залишив під домашнім арештом. Прокуратура подавала скаргу на таке рішення, вимагаючи тримати затриманого під вартою, проте суд відмовив.Таке рішення прийняли у п’ятницю, 10 березня, під час засідання Волинського апеляційного суду, пише ВСН Прохання взяти під варту Віталія Копюка прокуратура мотивувала тим, що він може за цей час підробити чи спотворити документи, тиснути на свідків - працівників сільради та депутатів, яких поки не допитали, або ж підшукати підставних осіб, які будуть давати покази на його користь.Проте суд не врахував ці аргументи, зважаючи на те, що під час домашнього арешту Копюку також заборонено спілкуватися зі свідками та залишати своє помешкання.Також у цей день в Луцькому міськрайонному суді за клопотанням слідства Віталія Копюка відсторонили від посади та наклали арешт на його майно.Нагадаємо, 3 березня після чергової сесії Підгайцівської сільської ради правоохоронці затримали землевпорядника громади Віталія Копюка з отриманим хабарем. У нього знайшли мічені купюри - в автомобілі, де він отримував другу частину суми після того, як депутати прийняли на сесії відповідне рішення. А також частину мічених грошей, які він отримав як аванс, вилучили вдома. Віталію Копюку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

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