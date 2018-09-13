Підгайцівського чиновника затримали на хабарі: він – під домашнім арештом. ФОТО

Підгайцівського чиновника затримали на хабарі: він – під домашнім арештом. ФОТО
У кримінальному провадженні щодо землевпрорядника Підгайцівської сільської ради на Волині Віталія Копюка обрали запобіжний захід.

Про це пише ВСН з посиланням на пресслужбу поліції Волині.

Слідство просило у суду залишити його під вартою до повного з‘ясування обставин справи, проте суд відпустив під домашній арешт.

Судове засідання відбулося у суботу, 4 березня, у Луцькому міськрайонному суді.

Віталія Копюка затримали у п‘ятницю, 3 березня, відразу після сесії Підгайцівської сільської ради під час отримання хабаря.

Попередньо відомо, що він вимагав 4,4 тисячі доларів за вплив на службових осіб у питанні про зміну цільового призначення землі. Його спіймали під час отримання другої частини коштів. Гроші вилучили.
Підгайцівського чиновника затримали на хабарі: він – під домашнім арештом. ФОТО

Наразі його обвинувачують у порушенні ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Такий злочин карається позбавленням волі на термін від 3 до 8 років.
Підгайцівського чиновника затримали на хабарі: він – під домашнім арештом. ФОТО

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Теги: Підгайці, хабар, чиновник
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Коментарі 1
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Гроші є ,а суди судять за хабар ,то в корупціонера проблеми мінімальні .
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