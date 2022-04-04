Обговорили посилення військової допомоги Україні: Кличко зустрівся з керівниками правлячої партії Німеччини

Віталій Кличко зустрівся з керівництвом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем, які прибули до Києва. Кличко наголосив на необхідності посилення підтримки України, в тому числі військової.



Про це мер Києва



«Зустрівся з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем. Наголосив на необхідності посилення підтримки України – озброєнням, навчанням наших військових, фінансовою допомогою”, – повідомив Віталій Кличко.



На зустрічі був присутній і брат мера Києва – Володимир Кличко.



Зазначається, що мета візиту німецької делегації – обговорення подальшої підтримки України.

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