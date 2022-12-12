Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії
Сьогодні, 16:45
Автомобілі марки «Volvо» поїхали у Камінь-Каширську, Локачинську та Турійську громади.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.
До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.
Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт.
"Фінляндія відправила 15 автобусів для 5-ти областей України, серед яких і Волинська. Вдячний нашим міжнародним колегам та друзям за регулярну допомогу", - зазначив Юрій Погуляйко.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.
До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.
Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт.
"Фінляндія відправила 15 автобусів для 5-ти областей України, серед яких і Волинська. Вдячний нашим міжнародним колегам та друзям за регулярну допомогу", - зазначив Юрій Погуляйко.
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