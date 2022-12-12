Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії

Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії
Автомобілі марки «Volvо» поїхали у Камінь-Каширську, Локачинську та Турійську громади.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.

До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.

Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт.
Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії

"Фінляндія відправила 15 автобусів для 5-ти областей України, серед яких і Волинська. Вдячний нашим міжнародним колегам та друзям за регулярну допомогу", - зазначив Юрій Погуляйко.
Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії
Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії

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Теги: Волинь, школи, автобуси
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