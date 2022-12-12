Волинь отримала три шкільні автобуси від Уряду Фінляндії





Про це Юрій Погуляйко.



Вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.



До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.



Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт.



"Фінляндія відправила 15 автобусів для 5-ти областей України, серед яких і Волинська. Вдячний нашим міжнародним колегам та друзям за регулярну допомогу", - зазначив Юрій Погуляйко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автомобілі марки «Volvо» поїхали у Камінь-Каширську, Локачинську та Турійську громади.Про це повідомив голова Волинської ОВАВони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт."Фінляндія відправила 15 автобусів для 5-ти областей України, серед яких і Волинська. Вдячний нашим міжнародним колегам та друзям за регулярну допомогу", - зазначив Юрій Погуляйко.

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