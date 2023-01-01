Росіяни розстріляли українського полоненого: Лубінець відправив відео міжнародним партнерам

Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.



Про це йдеться у Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини





"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.



Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.



"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.



Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсменвже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.Про це йдеться у Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця "Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин."Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

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