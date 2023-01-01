Росіяни розстріляли українського полоненого: Лубінець відправив відео міжнародним партнерам
Сьогодні, 17:52
Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.
Про це йдеться у Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.
Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.
"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.
Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.
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Про це йдеться у Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.
Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.
"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.
Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.
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