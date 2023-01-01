На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк

Олександр Василюк, який з 19 вересня 2022 року вважався безвісти зниклим.



Про це



У липні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.



Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили усе можливе аби його знайти. Проте дива не сталось.



Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині загинув Герой з Волині, який з 19 вересня 2022 року вважався безвісти зниклим.Про це повідомляє Горохівська міська рада.У липні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили усе можливе аби його знайти. Проте дива не сталось.Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію