На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк

На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк
На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк, який з 19 вересня 2022 року вважався безвісти зниклим.

Про це повідомляє Горохівська міська рада.

У липні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили усе можливе аби його знайти. Проте дива не сталось.

Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Василюк, загинув, військовий
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