На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк
Сьогодні, 17:10
На Херсонщині загинув Герой з Волині Олександр Василюк, який з 19 вересня 2022 року вважався безвісти зниклим.
Про це повідомляє Горохівська міська рада.
У липні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.
Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили усе можливе аби його знайти. Проте дива не сталось.
Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомляє Горохівська міська рада.
У липні 2022 року був мобілізований до лав Збройних Сил України.
Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили усе можливе аби його знайти. Проте дива не сталось.
Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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