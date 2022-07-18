Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови
Сьогодні, 18:13
Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:
- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.
При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:
- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.
При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.
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