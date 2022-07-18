Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови

Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.



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Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:



- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;

- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;

- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;

- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.



При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзатвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишивПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:- начальника управління СБУ у Сумській області- начальника управління СБУ у Запорізькій області- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ- начальника департаменту господарського забезпеченняПри цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ -

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