Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови

Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови
Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:

- начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
- начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
- начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
- начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.

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Теги: Зеленський, СБУ
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