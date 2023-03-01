Ворог за добу завдав 130 ударів по позиціях ЗСУ під Бахмутом





Про це повідомив речник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише



Ведуча програми попросила Череватого прокоментувати слова командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, який днями повідомив, що бої за Бахмут "досягли найвищої напруженості".



Речник східного угруповання пояснив, що ворог зараз кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь.



"Зокрема, за цю добу (завдано - УП) біля 130 ударів різними артилерійськими системами - ствольними і реактивними системами залпового вогню – по наших позиціях на Бахмутському напрямку", - каже Череватий.



Він уточнив, що обстріли велися в районі Залізнянського, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби російські війська біля 130 разів вдарили по позиціях українських бійців на Бахмутському напрямку.Про це повідомив речник східного угруповання Збройних сил Українив ефірі телемарафону, пише УП Ведуча програми попросила Череватого прокоментувати слова командувача Сухопутних військ, який днями повідомив, що бої за Бахмут "досягли найвищої напруженості".Речник східного угруповання пояснив, що ворог зараз кинув на Бахмут свої найкращі підрозділи і максимально концентрує там артилерійський вогонь."Зокрема, за цю добу (завдано - УП) біля 130 ударів різними артилерійськими системами - ствольними і реактивними системами залпового вогню – по наших позиціях на Бахмутському напрямку", - каже Череватий.Він уточнив, що обстріли велися в районі Залізнянського, Дубово-Василівки та Оріхово-Василівки.

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