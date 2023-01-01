Погода у Луцьку на завтра, 7 березня

Погода у Луцьку на завтра, 7 березня
7 березня, у вівторок, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +3°.

Народний прогноз погоди: 7 березня відзначається день пам'яті преподобного Мойсея Білозерскього, Маврикія. На Маврикія приходиться самий ранній приліт граків, прилітають перші шпаки, а це вказує на ранню весну. У цей день можна почути самий ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо скоріш за все буде дощовим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстрілюють українські міста і села та сунуть на Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:19
Погода у Луцьку на завтра, 7 березня
Сьогодні, 20:00
Ворог за добу завдав 130 ударів по позиціях ЗСУ під Бахмутом
Сьогодні, 19:23
«Волиньелектрозбут» повернув у бюджет 300 тисяч
Сьогодні, 18:49
Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
Погода у Луцьку на понеділок, 6 березня Погода у Луцьку на понеділок, 6 березня
05 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 4 березня Погода у Луцьку на завтра, 4 березня
03 березень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 3 березня Погода у Луцьку на завтра, 3 березня
02 березень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
01 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни обстрілюють українські міста і села та сунуть на Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 20:19
 0
Погода у Луцьку на завтра, 7 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Ворог за добу завдав 130 ударів по позиціях ЗСУ під Бахмутом
Сьогодні, 19:23
 0
«Волиньелектрозбут» повернув у бюджет 300 тисяч
Сьогодні, 18:49
 0
Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ: звільнив заступника голови
Сьогодні, 18:13
 0
Медіа
відео
1/8