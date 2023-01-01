Погода у Луцьку на завтра, 7 березня

7 березня, у вівторок, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +3°.Народний прогноз погоди: 7 березня відзначається день пам'яті преподобного Мойсея Білозерскього, Маврикія. На Маврикія приходиться самий ранній приліт граків, прилітають перші шпаки, а це вказує на ранню весну. У цей день можна почути самий ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо скоріш за все буде дощовим.