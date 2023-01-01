На Волині дитячий волонтерський батальйон «Бандерівці» зібрав мільйон гривень. ВІДЕО

На Волині дитячий волонтерський батальйон «Бандерівці» зібрав мільйон гривень. ВІДЕО
Від початку повномасштабної війни дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" з Рожища співаючи, зібрали перший мільйон гривень.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова волонтерки Вікторії Шварцкоп.

Частину зібраних грошей витратять на купівлю десяти дронів, вартістю 160 тисяч гривень.

Остаточно закрити збір на дрони, каже Вікторія Шварцкоп, діти змогли 4 березня. Впродовж дня, співаючи, вони назбирали 6 100 гривень.

Під час вуличних виступів дітям передали подяку від військових 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Український стяг з автографами захисників вручив військовослужбовець Анатолій Репш.

Зі слів Вікторії Шварцкоп, дрони для військових уже замовили, їх будуть переробляти на військові дрони-камікадзе. Якому саме підрозділу будуть передані дрони волонтерка не розповіла, посилаючись на військову таємницю.


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Теги: Волинь, благодійність, Рожище
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