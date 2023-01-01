На Волині зафіксували 15 випадків захворювання на кашлюк
Сьогодні, 22:58
У Волинській області за січень-лютий 2023 року зафіксовано 15 випадків кашлюка.
У минулому році було 2 випадки, а у 2021-2020 рр. – жодного, - про це повідомляють у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
У тому числі виявлено 4 сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих в одній родині.
Розпочалося епідрозслідування. Лікарі-епідеміологи структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели протиепідемічні заходи у вогнищах, встановили коло контактних, вивчили їх вакцинальний статус, надали рекомендації щодо організації проведення протиепідемічних заходів з метою локалізації та недопущення поширення хвороби. Також провели комунікаційні заходи в навчальних закладах, де вчилися хворі, з профілактики керованих інфекцій. Роздані інформаційні матеріали.
Довідково
Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі. Якщо у вашій сім'ї є старші діти і ви плануєте поповнення, пам'ятайте, що старші діти, які не отримали всі щеплення від кашлюка, несуть загрозу немовляті!
Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). В 1 на 250 випадків (у 1% грудних дітей) вражається головний мозок (енцефалопатія). Кашлюк і його ускладнення можуть призвести до смерті дитини. Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.
Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Виникненню та поширенню даного захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча.
Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики кашлюка і його ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі. Потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря.
Схема щеплення:
перша доза — 2 місяці
друга доза — 4 місяці
третя доза — 6 місяців
четверта доза — 18 місяців
Для вакцинації проти кашлюка можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця. Для того, щоб вберегти вашу дитину від кашлюка, вона повинна отримати рекомендований курс щеплень.
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У минулому році було 2 випадки, а у 2021-2020 рр. – жодного, - про це повідомляють у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
У тому числі виявлено 4 сімейних вогнища кашлюка, де двоє і більше хворих в одній родині.
Розпочалося епідрозслідування. Лікарі-епідеміологи структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели протиепідемічні заходи у вогнищах, встановили коло контактних, вивчили їх вакцинальний статус, надали рекомендації щодо організації проведення протиепідемічних заходів з метою локалізації та недопущення поширення хвороби. Також провели комунікаційні заходи в навчальних закладах, де вчилися хворі, з профілактики керованих інфекцій. Роздані інформаційні матеріали.
Довідково
Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюка є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі. Якщо у вашій сім'ї є старші діти і ви плануєте поповнення, пам'ятайте, що старші діти, які не отримали всі щеплення від кашлюка, несуть загрозу немовляті!
Приблизно у кожної десятої дитини, яка захворіла на кашлюк, розвивається запалення легень, у кожного 50-го виникають судоми (у 3% немовлят). В 1 на 250 випадків (у 1% грудних дітей) вражається головний мозок (енцефалопатія). Кашлюк і його ускладнення можуть призвести до смерті дитини. Пік смертності від кашлюка припадає на вік до 1 року.
Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.
Виникненню та поширенню даного захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча.
Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики кашлюка і його ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі. Потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря.
Схема щеплення:
перша доза — 2 місяці
друга доза — 4 місяці
третя доза — 6 місяців
четверта доза — 18 місяців
Для вакцинації проти кашлюка можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця. Для того, щоб вберегти вашу дитину від кашлюка, вона повинна отримати рекомендований курс щеплень.
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