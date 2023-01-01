Добрі новини від ВолиньPost за 6 березня

Щовечора нагадуємо вам про добрі новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю підбірку. Це вкотре доводить: світло є і в темні часи. Та найголовніше, що воно в українців та українок всередині.Тож як би складно не було – тримаймося! Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:До кінця квітня в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на вулиці Дубнівській, 14 в Луцьку зроблять поточний ремонт. Ідеться про заміну перекриття четвертого поверху над спортивним залом.Роботи включатимуть, зокрема, розбирання перекриттів, улаштування ізоляції, утеплення перекриттів, улаштування каркасів стель, внутрішнє опорядження (облицювання, фарбування стін тощо), заміну підлоги, її фарбування, вогнезахист, електромонтажні роботи.Ремонт планують закінчити до 30 квітня 2023 року.Росія минулої доби у війні проти України втратила ще 650 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 153 770 (+650) осіб,• танків – 3 423 (+9) од,• бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,• артилерійських систем – 2 433 (+7) од,• РСЗВ – 488 (+0) од,• засобів ППО – 250 (+2) од,• літаків – 302 (+0) од,• гелікоптерів – 289 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,• крилатих ракет – 873 (+0) од,• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,• спеціальної техніки – 234 (+2) од.Молодий беручкийпереконаний: головне – віддаватися своїй роботі та виконувати її старанно. Тоді результат не забариться. Саме так і чинить житель Камінь-Каширщини. Тож слава про цього майстра розлетілася вже всією Україною.А почав займатися зварювальними роботами Андрій Степанович років три тому. Хоча, зізнається, із дитинства мав тягу до праці із металом. Тож як підріс, почав більше цікавитися цією справою. Найперше взявся зварювати борони, драпаки до мотоблока батьківським, так званим «трансформаторним» апаратом.Автомобілі марки «Volvо» поїхали у Камінь-Каширську, Локачинську та Турійську громади. Вони призначені для підвезення школярів та педагогів до навчальних закладів, оскільки з початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані потреби ЗСУ.До прикладу, один з шкільних автобусів Турійщини був відправлений на Луганщину для евакуації населення.Від початку повномасштабної війни дитячий волонтерський батальйон "Бандерівці" з Рожища співаючи, зібрали перший мільйон гривень.Частину зібраних грошей витратять на купівлю десяти дронів, вартістю 160 тисяч гривень.Остаточно закрити збір на дрони, каже волонтерка, діти змогли 4 березня. Впродовж дня, співаючи, вони назбирали 6 100 гривень.