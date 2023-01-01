ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів

ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Росія минулої доби у війні проти України втратила ще 650 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,

танків – 3 423 (+9) од,

бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,

артилерійських систем – 2 433 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 250 (+2) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,

крилатих ракет – 873 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,

спеціальної техніки – 234 (+2) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин виготовив більше двох сотень тракторних кабін
Сьогодні, 09:50
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford
Сьогодні, 09:36
ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:22
Україна проводить контрольоване відведення військ у Бахмуті, – ISW
Сьогодні, 09:09
Курс валют у Луцьку 6 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Україна проводить контрольоване відведення військ у Бахмуті, – ISW Україна проводить контрольоване відведення військ у Бахмуті, – ISW
Сьогодні, 09:09
Росія не припиняє штурмувати місто Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росія не припиняє штурмувати місто Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:56
Уночі Росія запустила по Україні 15 «Шахедів», 13 з них збили, – Ігнат Уночі Росія запустила по Україні 15 «Шахедів», 13 з них збили, – Ігнат
Сьогодні, 08:51
Буданов розповів, коли в Росії закінчаться «військові інструменти» Буданов розповів, коли в Росії закінчаться «військові інструменти»
05 березень, 18:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:51
 0
Волинянин виготовив більше двох сотень тракторних кабін
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford
Сьогодні, 09:36
 0
ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:22
 0
Україна проводить контрольоване відведення військ у Бахмуті, – ISW
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8