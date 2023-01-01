ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:22
Росія минулої доби у війні проти України втратила ще 650 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3 423 (+9) од,
бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,
артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО – 250 (+2) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
спеціальної техніки – 234 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3 423 (+9) од,
бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,
артилерійських систем – 2 433 (+7) од,
РСЗВ – 488 (+0) од,
засобів ППО – 250 (+2) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,
крилатих ракет – 873 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,
спеціальної техніки – 234 (+2) од.
Дані уточнюються.
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