ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,



танків – 3 423 (+9) од,



бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,



артилерійських систем – 2 433 (+7) од,



РСЗВ – 488 (+0) од,



засобів ППО – 250 (+2) од,



літаків – 302 (+0) од,



гелікоптерів – 289 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,



крилатих ракет – 873 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,



спеціальної техніки – 234 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія минулої доби у війні проти України втратила ще 650 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 153 770 (+650) осіб ліквідовано,танків – 3 423 (+9) од,бойових броньованих машин – 6 703 (+11) од,артилерійських систем – 2 433 (+7) од,РСЗВ – 488 (+0) од,засобів ППО – 250 (+2) од,літаків – 302 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 086 (+15) од,крилатих ракет – 873 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 307 (+8) од,спеціальної техніки – 234 (+2) од.Дані уточнюються.

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