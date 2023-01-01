Курс валют у Луцьку 6 березня
Сьогодні, 09:00
6 березня готівковий курс долара становить 38.95, продають його за 39.10.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.05, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.05, а продають за – 41.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,84.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку 6 березня
Сьогодні, 09:00
Росія не припиняє штурмувати місто Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:56
Медіа