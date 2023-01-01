Курс валют у Луцьку 6 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.05, а продають за – 41.28.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,84.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 березня готівковий курс долара становить 38.95, продають його за 39.10.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.05, а продають за – 41.28.Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,84.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію