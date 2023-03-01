Уночі Росія запустила по Україні 15 «Шахедів», 13 з них збили, – Ігнат
Сьогодні, 08:51
Повітряні сили збили 13 з 15 дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни запустили по Україні уночі, 6 березня.
Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі національного марафону новин, пише Укрїънська правда.
"Було запущено дрони з північного напрямку. Це були дрони-камікадзе типу "Шахед-136" іранського виробництва. Було 15 запущено і 13 з них знищено протиповітряною обороно, різними вогневими засобами", - йдеться в повідомленні.
Ігнат назвав такий результат роботи повітряників "доволі непоганим".
Він закликав мешканців України не ігнорувати повітряні тривоги.
Увечері 5 березня у майже половині регіонів України та Києві оголошували повітряну тривогу. Вона тривала майже до 4 ранку 6 березня.
Голова Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що 4 безпілотники було збито над Дніпропетровською областю.
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Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі національного марафону новин, пише Укрїънська правда.
"Було запущено дрони з північного напрямку. Це були дрони-камікадзе типу "Шахед-136" іранського виробництва. Було 15 запущено і 13 з них знищено протиповітряною обороно, різними вогневими засобами", - йдеться в повідомленні.
Ігнат назвав такий результат роботи повітряників "доволі непоганим".
Він закликав мешканців України не ігнорувати повітряні тривоги.
Увечері 5 березня у майже половині регіонів України та Києві оголошували повітряну тривогу. Вона тривала майже до 4 ранку 6 березня.
Голова Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що 4 безпілотники було збито над Дніпропетровською областю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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