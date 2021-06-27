У яку суму оцінюють збитки екології України від вторгнення росіян





Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості» у Львові, пише



Відомо, що найбільше під час війни страждають лісові насадження. Деякі природні ресурси України відновити уже неможливо. Міністерство наразі фіксує та обраховує збитки екології, завдані російською федерацією, за новою розробленою методологією, яка включає сім напрямків.



«Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків. Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета – показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні», – заявив Стрілець.



В ході війни було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що є майже третиною лісових територій України, 500 тисяч гектарів наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повномасштабне вторгнення Росії на територію України завдало екологічних збитків на суму в 2 трильйони гривень.Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Українина міжнародній конференції «Об’єднані заради справедливості» у Львові, пише Слово і Діло. Відомо, що найбільше під час війни страждають лісові насадження. Деякі природні ресурси України відновити уже неможливо. Міністерство наразі фіксує та обраховує збитки екології, завдані російською федерацією, за новою розробленою методологією, яка включає сім напрямків.«Ми напрацювали нову методологію спільно з нашою екологічною інспекцією та використовуємо сім видів методологій і вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків. Це забруднення землі, повітря, води, спалені ліси, знищені природні ресурси. Наша головна мета – показати усім ці показники, щоб їх побачили в Європі та світі. Щоб всі зрозуміли, яка ціна цієї шкоди довкіллю і як відновити цю шкоду, завдану Україні», – заявив Стрілець.В ході війни було пошкоджено майже 3 мільйони гектарів лісу, що є майже третиною лісових територій України, 500 тисяч гектарів наразі перебувають під окупацією або в зоні військових дій.

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