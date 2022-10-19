Резніков пояснив, чому Зеленський залишив його на посаді

Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова повернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.



Про це Резніков заявив в інтерв'ю



Він підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки медійних скандалів навколо міністерства.



"Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков головний зміст розмови з президентом.



На його думку, Зеленський продовжує йому довіряти: "Я це не просто бачу, а відчуваю".



"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно, – запевняє Резніков. – В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпопросив міністра оборониповернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.Про це Резніков заявив в інтерв'ю LIGA.net , яке вийде завтра, 6 березня.Він підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки медійних скандалів навколо міністерства."Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков головний зміст розмови з президентом.На його думку, Зеленський продовжує йому довіряти: "Я це не просто бачу, а відчуваю"."Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно, – запевняє Резніков. – В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію