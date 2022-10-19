Резніков пояснив, чому Зеленський залишив його на посаді

Резніков пояснив, чому Зеленський залишив його на посаді
Президент Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова повернутися до реформ, які були відкладені через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде завтра, 6 березня.

Він підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом після низки медійних скандалів навколо міністерства.

"Він (Зеленський. – Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", – переказує Резніков головний зміст розмови з президентом.

На його думку, Зеленський продовжує йому довіряти: "Я це не просто бачу, а відчуваю".

"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно, – запевняє Резніков. – В нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри – це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати".

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Теги: Резніков, Міноборони
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