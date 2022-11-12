Для розмінування території України може піти 70 років, – Мінекономіки





Про це Юлія Свириденко.



«Зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років. Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів – фінансова, технологічна, організаційна», – заявила вона.



Щоб синхронізувати та скоординувати зусилля з розмінування територій, необхідно створити аналог оборонного «Рамштайну», зазначила Юлія Свириденко під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон.



Уряд вже створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування. Вона опрацьовує комплекс питань для організації гуманітарного розмінування в стислі терміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зважаючи на масштаби забруднення, Україні може знадобитися 70 років для розмінування території. Для швидкого відновлення потрібен аналог «Рамштайну».Про це заявила міністерка економіки«Зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років. Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів – фінансова, технологічна, організаційна», – заявила вона.Щоб синхронізувати та скоординувати зусилля з розмінування територій, необхідно створити аналог оборонного «Рамштайну», зазначила Юлія Свириденко під час зустрічі з членом парламенту КанадиУряд вже створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування. Вона опрацьовує комплекс питань для організації гуманітарного розмінування в стислі терміни.

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