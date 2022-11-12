Для розмінування території України може піти 70 років, – Мінекономіки

Для розмінування території України може піти 70 років, – Мінекономіки
Зважаючи на масштаби забруднення, Україні може знадобитися 70 років для розмінування території. Для швидкого відновлення потрібен аналог «Рамштайну».

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років. Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів – фінансова, технологічна, організаційна», – заявила вона.

Щоб синхронізувати та скоординувати зусилля з розмінування територій, необхідно створити аналог оборонного «Рамштайну», зазначила Юлія Свириденко під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон.

Уряд вже створив Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування. Вона опрацьовує комплекс питань для організації гуманітарного розмінування в стислі терміни.

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Теги: розмінування, Мінекономіки
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