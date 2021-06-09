У луцькій школі зроблять ремонт





Про це інформують



Торги на відповідні роботи заклад освіти оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 9 березня.



Очікувана вартість заміни перекриття четвертого поверху над спортивним залом у школі становить 931 тисячу гривень.



Роботи включатимуть, зокрема, розбирання перекриттів, улаштування ізоляції, утеплення перекриттів, улаштування каркасів стель, внутрішнє опорядження (облицювання, фарбування стін тощо), заміну підлоги, її фарбування, вогнезахист, електромонтажні роботи.



Ремонт планують закінчити до 30 квітня 2023 року.



Гарантійний термін становитиме 10 років.

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