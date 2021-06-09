У луцькій школі зроблять ремонт

У луцькій школі зроблять ремонт
До кінця квітня в навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 – природничий ліцей» на вулиці Дубнівській, 14 в Луцьку зроблять поточний ремонт. Ідеться про заміну перекриття четвертого поверху над спортивним залом.

Про це інформують Волинські новини.

Торги на відповідні роботи заклад освіти оголосив на сайті prozorro.gov.ua. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 9 березня.

Очікувана вартість заміни перекриття четвертого поверху над спортивним залом у школі становить 931 тисячу гривень.

Роботи включатимуть, зокрема, розбирання перекриттів, улаштування ізоляції, утеплення перекриттів, улаштування каркасів стель, внутрішнє опорядження (облицювання, фарбування стін тощо), заміну підлоги, її фарбування, вогнезахист, електромонтажні роботи.

Ремонт планують закінчити до 30 квітня 2023 року.

Гарантійний термін становитиме 10 років.

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Теги: Луцьк, школа, ремонт
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