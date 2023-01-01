У Запоріжжі завершили розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки: 13 загиблих
Сьогодні, 02:00
В Запоріжжі розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено, загинули 13 осіб, у тому числі маленька дитина.
Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина", - зазначив він.
Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста. Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи. Під завалами опинилися мешканці. Рятувальники деблокували тіла 13 загиблих, у тому числі 8-місячну дитину. 11 осіб врятували.
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Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина", - зазначив він.
Вночі 2 березня російські військові здійснили чергову атаку по території Запоріжжя, попередньо, із ЗРК С-300. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок у центрі міста. Внаслідок удару зруйновані понад десять квартир з 2-го по 5-й поверхи. Під завалами опинилися мешканці. Рятувальники деблокували тіла 13 загиблих, у тому числі 8-місячну дитину. 11 осіб врятували.
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