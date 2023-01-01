У Запоріжжі завершили розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки: 13 загиблих





Про це Сергій Крук.



"Запоріжжя. Розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки завершено. На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина", - зазначив він.



Вночі 2 березня

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