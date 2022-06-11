Зеленський розповів, яка ситуація на Донбасі
Сьогодні, 00:56
Зараз у Донецькій та Луганській областях українські військові борються в одній із найтяжчих битв.
Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.
Він подякував 93-й окремій бригаді "Холодний Яр", 77-й окремій аеромобільній бригаді, 56-й окремій бригаді, 5-му окремому штурмовому полку. А також нацгвардійцям, прикордонникам, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Донецькому, Луганському, Краматорському прикордонним загонам та зведеним загонам "Дозор", "Волинь", "Чернігів".
"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямах", - додав президент.
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Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.
Він подякував 93-й окремій бригаді "Холодний Яр", 77-й окремій аеромобільній бригаді, 56-й окремій бригаді, 5-му окремому штурмовому полку. А також нацгвардійцям, прикордонникам, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Донецькому, Луганському, Краматорському прикордонним загонам та зведеним загонам "Дозор", "Волинь", "Чернігів".
"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямах", - додав президент.
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