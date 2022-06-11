Зеленський розповів, яка ситуація на Донбасі

Зеленський розповів, яка ситуація на Донбасі
Зараз у Донецькій та Луганській областях українські військові борються в одній із найтяжчих битв.

Про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.

Він подякував 93-й окремій бригаді "Холодний Яр", 77-й окремій аеромобільній бригаді, 56-й окремій бригаді, 5-му окремому штурмовому полку. А також нацгвардійцям, прикордонникам, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії. Донецькому, Луганському, Краматорському прикордонним загонам та зведеним загонам "Дозор", "Волинь", "Чернігів".

"Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам, які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямах", - додав президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Запоріжжі завершили розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки: 13 загиблих
Сьогодні, 02:00
Зеленський розповів, яка ситуація на Донбасі
Сьогодні, 00:56
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
05 березень, 23:30
Волинянам повідомили, чи вимикатимуть світло 6 березня
05 березень, 22:22
Схожі новини
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 2022, 01:36
На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський На Донбасі ситуація надзвичайно важка, – Зеленський
22 травень, 2022, 04:37
На Донбасі – пекло, лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, – Зеленський На Донбасі – пекло, лише за день росіяни вбили у Сєвєродонецьку 12 людей, – Зеленський
20 травень, 2022, 02:27
Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни Зеленський назвав умову для дипломатичної фіксації кінця війни
25 лютий, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Запоріжжі завершили розбір завалів зруйнованої багатоповерхівки: 13 загиблих
Сьогодні, 02:00
 0
Зеленський розповів, яка ситуація на Донбасі
Сьогодні, 00:56
 0
6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
05 березень, 23:30
 0
Волинянам повідомили, чи вимикатимуть світло 6 березня
05 березень, 22:22
 0
Медіа
відео
1/8