Добрі новини від ВолиньPost за 5 березня

У постійній рубриці Добрі новини від "ВолиньPost" ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні, 5 березня, ми писали про таке:Військовослужбовцям пропонується повернути надбавки у 30 тисяч гривень. Одночасно на зарплати у бюджетних установах хочуть встановити «стелю».Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,танків ‒ 3414 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,артилерійських систем – 2426 (+12) од,РСЗВ – 488 (+1) од,засоби ППО ‒ 248 (+1) од,літаків – 302 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 232 (+2).Дані уточнюються.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!Двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.Жителька селища Любешів Іванна із серпня минулого року служить у складі 100 окремої бригади територіальної оборони Волині. Вона є заступницею командира роти вогневої підтримки з морально-психологічного забезпечення одного з окремих батальйонів.У порту міста Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина якої призначена для України.4 березня у Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт Павла Вишебаби. Мета туру – збір коштів на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади, де служить Павло. Спецгостею заходу стала Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та побула у російському полоні, відома за позивним «Пташка».