Добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
05 березень, 23:30
На електронних сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost з'являються різноманітні новини. У дні війни суспільство по-особливому потребує позитиву для того, щоб отримувати мотивацію для щоденної боротьби з ворогом.
У постійній рубриці Добрі новини від "ВолиньPost" ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні, 5 березня, ми писали про таке:
У Раді мають намір повернути доплати військовим
Військовослужбовцям пропонується повернути надбавки у 30 тисяч гривень. Одночасно на зарплати у бюджетних установах хочуть встановити «стелю».
Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ
Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем – 2426 (+12) од,
РСЗВ – 488 (+1) од,
засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ
Двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.
Волинянка повернулася з Німеччини і пішла служити в тероборону
Жителька селища Любешів Іванна із серпня минулого року служить у складі 100 окремої бригади територіальної оборони Волині. Вона є заступницею командира роти вогневої підтримки з морально-психологічного забезпечення одного з окремих батальйонів.
До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
У порту міста Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина якої призначена для України.
«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк
4 березня у Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт Павла Вишебаби. Мета туру – збір коштів на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади, де служить Павло. Спецгостею заходу стала Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та побула у російському полоні, відома за позивним «Пташка».
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У постійній рубриці Добрі новини від "ВолиньPost" ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні, 5 березня, ми писали про таке:
У Раді мають намір повернути доплати військовим
Військовослужбовцям пропонується повернути надбавки у 30 тисяч гривень. Одночасно на зарплати у бюджетних установах хочуть встановити «стелю».
Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ
Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем – 2426 (+12) од,
РСЗВ – 488 (+1) од,
засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ
Двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.
Волинянка повернулася з Німеччини і пішла служити в тероборону
Жителька селища Любешів Іванна із серпня минулого року служить у складі 100 окремої бригади територіальної оборони Волині. Вона є заступницею командира роти вогневої підтримки з морально-психологічного забезпечення одного з окремих батальйонів.
До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
У порту міста Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина якої призначена для України.
«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк
4 березня у Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт Павла Вишебаби. Мета туру – збір коштів на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади, де служить Павло. Спецгостею заходу стала Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та побула у російському полоні, відома за позивним «Пташка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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