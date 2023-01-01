На Житомирщині загинув волинянин Богдан Слива

На Житомирщині загинув волинянин Богдан Слива
5 березня у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув уродженець села Прилісне Камінь-Каширського району 32-річний Богдан Слива.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Богдан з 2015 року стояв на захисті України, під час повномасштабного вторгнення Росії боронив рідну землю від ворога. Останній час проходив реабілітацію.

Ще з малих літ Богдана та сестричку виховував тато, мама померла від тяжкої хвороби. У Богдана залишилося двоє дітей.

Зустрічатимуть траурний кортеж в Прилісному у понеділок, 6 березня. Похоронна процесія відбудеться 7 березня. Деталі повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна пам’ять!

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Теги: Слива, загинув, військовий
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