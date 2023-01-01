На Житомирщині загинув волинянин Богдан Слива
Сьогодні, 21:21
5 березня у дорожньо-транспортній пригоді на Житомирщині загинув уродженець села Прилісне Камінь-Каширського району 32-річний Богдан Слива.
Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Богдан з 2015 року стояв на захисті України, під час повномасштабного вторгнення Росії боронив рідну землю від ворога. Останній час проходив реабілітацію.
Ще з малих літ Богдана та сестричку виховував тато, мама померла від тяжкої хвороби. У Богдана залишилося двоє дітей.
Зустрічатимуть траурний кортеж в Прилісному у понеділок, 6 березня. Похоронна процесія відбудеться 7 березня. Деталі повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна пам’ять!
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Про це повідомили у Прилісненській громаді.
Богдан з 2015 року стояв на захисті України, під час повномасштабного вторгнення Росії боронив рідну землю від ворога. Останній час проходив реабілітацію.
Ще з малих літ Богдана та сестричку виховував тато, мама померла від тяжкої хвороби. У Богдана залишилося двоє дітей.
Зустрічатимуть траурний кортеж в Прилісному у понеділок, 6 березня. Похоронна процесія відбудеться 7 березня. Деталі повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого Захисника. Вічна пам’ять!
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