Погода у Луцьку на понеділок, 6 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний сніг, проте ближче до вечора він закінчиться.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +1°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника. У народі Тимофія називали Весновієм і говорили: "Як не злися хурделиця, все весною повіває", "Дожити до Весновія, а там зима не страшна". Цей день відзначався першими сонячними відлигами. Про погоду судили і за допомогою вітру: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою. У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +1°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Тимофія, пустельника. У народі Тимофія називали Весновієм і говорили: "Як не злися хурделиця, все весною повіває", "Дожити до Весновія, а там зима не страшна". Цей день відзначався першими сонячними відлигами. Про погоду судили і за допомогою вітру: якщо у цей день теплі вітри, то і весна буде теплою. У цей час розпочинається рух соку у кленах і березах.
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