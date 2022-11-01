Книги волинських письменників – у рейтингу «Книжка року»
Сьогодні, 20:45
Книги волинських літераторів потрапили до списку найкращих авторів Всеукраїнського рейтингу «Книжка року-2022».
Про це повідомляє "Читомо".
У конкурсі за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 458 видань. Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджували через обмеження воєнного часу.
У номінації «Красне письменство» в розділі «Жанрова література» одним з кращих визнали роман Володимира Лиса «Вифлеєм».
Також до списку ТОП творів у цій номінації в розділі «Сучасна українська проза» – «Найдовша подорож» Оксани Забужко. В номінації «Дитяче свято» в розділі «Книжки для юнацтва» лауреатом стала Юлія Смаль із твором «Вибухова історія людства».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Читомо".
У конкурсі за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 458 видань. Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджували через обмеження воєнного часу.
У номінації «Красне письменство» в розділі «Жанрова література» одним з кращих визнали роман Володимира Лиса «Вифлеєм».
Також до списку ТОП творів у цій номінації в розділі «Сучасна українська проза» – «Найдовша подорож» Оксани Забужко. В номінації «Дитяче свято» в розділі «Книжки для юнацтва» лауреатом стала Юлія Смаль із твором «Вибухова історія людства».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Житомирщині загинув волинянин Богдан Слива
Сьогодні, 21:21
Книги волинських письменників – у рейтингу «Книжка року»
Сьогодні, 20:45
Погода у Луцьку на понеділок, 6 березня
Сьогодні, 20:00
«Суперкрутий чувак», – Женя Галич захоплюється співаком з Луцька, який пішов до війська
Сьогодні, 19:24
Медіа