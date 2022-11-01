Книги волинських письменників – у рейтингу «Книжка року»





Про це повідомляє



У конкурсі за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 458 видань. Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджували через обмеження воєнного часу.



У номінації «Красне письменство» в розділі «Жанрова література» одним з кращих визнали роман Володимира Лиса «Вифлеєм».



Також до списку ТОП творів у цій номінації в розділі «Сучасна українська проза» – «Найдовша подорож» Оксани Забужко. В номінації «Дитяче свято» в розділі «Книжки для юнацтва» лауреатом стала Юлія Смаль із твором «Вибухова історія людства».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Книги волинських літераторів потрапили до списку найкращих авторів Всеукраїнського рейтингу «Книжка року-2022».Про це повідомляє "Читомо" У конкурсі за всіма категоріями (7 номінацій по 2-4 підномінації в кожній) оцінювалися 458 видань. Ґран-прі, що визначається голосуванням усіх під час спільного зібрання, не присуджували через обмеження воєнного часу.У номінації «Красне письменство» в розділі «Жанрова література» одним з кращих визнали роман«Вифлеєм».Також до списку ТОП творів у цій номінації в розділі «Сучасна українська проза» – «Найдовша подорож»В номінації «Дитяче свято» в розділі «Книжки для юнацтва» лауреатом сталаіз твором «Вибухова історія людства».

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