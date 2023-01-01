«Суперкрутий чувак», – Женя Галич захоплюється співаком з Луцька, який пішов до війська

Женя Галич, який служить у ЗСУ розповів, чи згоден він з тим, що медійні, публічні люди корисніші в тилу, ніж на передовій.



Також в інтерв'ю Олександром Положинським, який на початку війни вирішив піти до війська.



Зокрема, лідер гурту O.Torvald сказав, що публічні люди можуть бути корисними в ЗСУ та розповідати своїй аудиторії про потреби армії та ефективно організовувати допомогу.



Галич також зізнався, що захоплюється своїми зірковими колегами, які наближають перемогу України.



«Сашко Положинський герой для мене. Він своїм прикладом залучив до проходження військової служби, до захисту нашої країни безліч шанувальників. Він на своєму прикладі показав, що можна бути людиною у віці (Саня, вибач, я жартую), медійною персоною, але корисним у Збройних Силах. Я знаю, що він нещодавно повернувся з потужних навчань в іншій країні, він суперкрутий чувак. Я з ним нещодавно бачився, тому Сашко Положинський для мене однозначно герой. Я точно не вважаю себе героєм. Є набагато потужніші військові, потужніші рекси, бійці, які виробляють на службі таке. Я не настільки військовий, наскільки більшість моїх побратимів, які дуже професійно воюють. Я лише виконую їхні накази й допомагаю їм у цьому. Тому я не вважаю себе героєм», — говорить Євген.



Нагадаємо, перед початком війни у 2022 році колишній фронтмен українського музичного гурту "Тартак" лучанин Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фронтмен гурту O.Torvald, який служить у ЗСУ розповів, чи згоден він з тим, що медійні, публічні люди корисніші в тилу, ніж на передовій.Також в інтерв'ю 24 Каналу співак розповів, що захоплюється своїм колегою, співаком з Луцька, який на початку війни вирішив піти до війська.Зокрема, лідер гурту O.Torvald сказав, що публічні люди можуть бути корисними в ЗСУ та розповідати своїй аудиторії про потреби армії та ефективно організовувати допомогу.Галич також зізнався, що захоплюється своїми зірковими колегами, які наближають перемогу України.«Сашко Положинський герой для мене. Він своїм прикладом залучив до проходження військової служби, до захисту нашої країни безліч шанувальників. Він на своєму прикладі показав, що можна бути людиною у віці (Саня, вибач, я жартую), медійною персоною, але корисним у Збройних Силах. Я знаю, що він нещодавно повернувся з потужних навчань в іншій країні, він суперкрутий чувак. Я з ним нещодавно бачився, тому Сашко Положинський для мене однозначно герой. Я точно не вважаю себе героєм. Є набагато потужніші військові, потужніші рекси, бійці, які виробляють на службі таке. Я не настільки військовий, наскільки більшість моїх побратимів, які дуже професійно воюють. Я лише виконую їхні накази й допомагаю їм у цьому. Тому я не вважаю себе героєм», — говорить Євген.Нагадаємо, перед початком війни у 2022 році колишній фронтмен українського музичного гурту "Тартак"

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