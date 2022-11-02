Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО

Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повертають у стрій виведену з ладу техніку.

Також доводиться "реанімувати" й трофейну російську техніку. Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр.

"У руках цих хлопців всі на світі інструменти і життя військової техніки. Їхні руки пахнуть важкою працею, металом і мастилами.
Вони "реанімують" залізо, яке, повертаючись завдяки ним на поле бою, змішує з землею наших ворогів. Частина відновленої ними техніки - трофейна, вона стала в стрій нашої Князівської 14 омбр, і успішно працює проти своїх колишніх власників", - йдеться на сторінці бригади.

На світлинах видно, як воїни ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади працюють над ремонтом.

Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО


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Теги: 14 ОМБР, Волинь, війна, ремонт
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