Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО

Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повертають у стрій виведену з ладу техніку.Також доводиться "реанімувати" й трофейну російську техніку. Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр."У руках цих хлопців всі на світі інструменти і життя військової техніки. Їхні руки пахнуть важкою працею, металом і мастилами.Вони "реанімують" залізо, яке, повертаючись завдяки ним на поле бою, змішує з землею наших ворогів. Частина відновленої ними техніки - трофейна, вона стала в стрій нашої Князівської 14 омбр, і успішно працює проти своїх колишніх власників", - йдеться на сторінці бригади.На світлинах видно, як воїни ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади працюють над ремонтом.