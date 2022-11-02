Показали, як воїни 14 ОМБр відновлюють трофейну військову техніку. ФОТО
Сьогодні, 18:03
Військовослужбовці ремонтно-відновлювального батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого повертають у стрій виведену з ладу техніку.
Також доводиться "реанімувати" й трофейну російську техніку. Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр.
"У руках цих хлопців всі на світі інструменти і життя військової техніки. Їхні руки пахнуть важкою працею, металом і мастилами.
Вони "реанімують" залізо, яке, повертаючись завдяки ним на поле бою, змішує з землею наших ворогів. Частина відновленої ними техніки - трофейна, вона стала в стрій нашої Князівської 14 омбр, і успішно працює проти своїх колишніх власників", - йдеться на сторінці бригади.
На світлинах видно, як воїни ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади працюють над ремонтом.
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Також доводиться "реанімувати" й трофейну російську техніку. Про це повідомляють на сторінці 14 ОМБр.
"У руках цих хлопців всі на світі інструменти і життя військової техніки. Їхні руки пахнуть важкою працею, металом і мастилами.
Вони "реанімують" залізо, яке, повертаючись завдяки ним на поле бою, змішує з землею наших ворогів. Частина відновленої ними техніки - трофейна, вона стала в стрій нашої Князівської 14 омбр, і успішно працює проти своїх колишніх власників", - йдеться на сторінці бригади.
На світлинах видно, як воїни ремонтно-відновлювального батальйону волинської бригади працюють над ремонтом.
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